Sì e no - vax, malati oncologici e vaccini, medici e pronto soccorso: ecco che cosa c'è dietro il silenzio della Regione (Di venerdì 3 dicembre 2021) ANCONA - Il sindacalista chiede di restare anonimo ma picchia il dito sul foglio excel . 'Guardi qua, lo vede? Queste sono le presenze del pronto soccorso di Pesaro. Gnudi sarà presente il giorno di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 3 dicembre 2021) ANCONA - Il sindacalista chiede di restare anonimo ma picchia il dito sul foglio excel . 'Guardi qua, lo vede? Queste sono le presenze deldi Pesaro. Gnudi sarà presente il giorno di ...

Advertising

EreshkigalBlume : RT @MarcoRCapelli: Ma, voglio dire, sarebbe così difficile ammettere: 'Ok, il vaccino non funziona come speravamo. Va giusto bene per anzia… - infoitinterno : Sì e no-vax, malati oncologici e vaccini, medici e pronto soccorso: ecco che cosa c'è dietro il silenzio della Regi… - Lucky66A : RT @MarcoRCapelli: Ma, voglio dire, sarebbe così difficile ammettere: 'Ok, il vaccino non funziona come speravamo. Va giusto bene per anzia… - Pietro12846794 : RT @MarcoRCapelli: Ma, voglio dire, sarebbe così difficile ammettere: 'Ok, il vaccino non funziona come speravamo. Va giusto bene per anzia… - miamarylun : RT @MarcoRCapelli: Ma, voglio dire, sarebbe così difficile ammettere: 'Ok, il vaccino non funziona come speravamo. Va giusto bene per anzia… -