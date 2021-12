Sì, all'autrice è piaciuto molitssimo Sex and the city. (Di venerdì 3 dicembre 2021) C’è una nuova serie da tenere d’occhio, riservata solo a chi ama il romanticismo spruzzato da un pizzico di realtà. Si chiama Harlem – l’ha scritta e prodotta l’autrice black Tracy Oliver, e da oggi è in esclusiva su Prime Video con 10 episodi; giusto in tempo per un’abbuffata pre-natalizia. La storia, tutta al femminile, ha per protagoniste quattro ragazze di colore che abitano nel quartiere di New York che dà il nome alla serie. Un luogo vibrante, con diversi passati gloriosi o meno alle spalle, mecca della cultura nera americana e del suo teatro più famoso, L’Apollo. Leggi anche › Tutte le novità di dicembre su Prime Video: da Casa Ferragnez a Nicole Kidman novella Lucille Ball ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) C’è una nuova serie da tenere d’occhio, riservata solo a chi ama il romanticismo spruzzato da un pizzico di realtà. Si chiama Harlem – l’ha scritta e prodotta l’black Tracy Oliver, e da oggi è in esclusiva su Prime Video con 10 episodi; giusto in tempo per un’abbuffata pre-natalizia. La storia, tutta al femminile, ha per protagoniste quattro ragazze di colore che abitano nel quartiere di New York che dà il nome alla serie. Un luogo vibrante, con diversi passati gloriosi o meno alle spalle, mecca della cultura nera americana e del suo teatro più famoso, L’Apollo. Leggi anche › Tutte le novità di dicembre su Prime Video: da Casa Ferragnez a Nicole Kidman novella Lucille Ball ...

lucapasotti1 : RT @ilsecoloxix: E' una ragazza di 16 anni l'autrice dell'aggressione ai danni dell'assessore del comune di #Arenzano, Giovanna Damonte. La… - ilsecoloxix : E' una ragazza di 16 anni l'autrice dell'aggressione ai danni dell'assessore del comune di #Arenzano, Giovanna Damo… - justLucreziaM : Autrice molto prolifica, pubblicò fino a tre romanzi all'anno, letture largamente apprezzate dalle lettrici popolan… - monicaspolti : @Marizzita_ @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV @SBruganelli Presentazione dell'autrice:'La sua esperienza di “impanica… - fleablck : currently disperandomi perché volevo fargli dare un bacetto all'inizio di questa cosa ma ora non so più se ci va ne… -