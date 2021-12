Shopping in mascherina | da Torino a Palermo torna l’obbligo all’aperto

(Di sabato 4 dicembre 2021) Su contagi e ricoveri. Bolzano da lunedì in giallo, altre 5 Regioni a rischio. Dagli 8,4 milioni di ottobre ai 6,3 attuali: eroso lo zoccolo duro dei No Vax

Advertising

Adnkronos : #Covid Roma, da oggi obbligo #mascherina nelle vie dello shopping. - gualtierieurope : Ho appena firmato l’ordinanza che rafforza l’obbligo dell’uso della #mascherina all’aperto a #Roma nelle vie dello… - infoitinterno : Da domani 4 dicembre scatta obbligo di mascherina all'aperto nelle vie dello shopping - - infoitinterno : Covid Roma, da oggi obbligo mascherina nelle vie dello shopping - infoitinterno : Da oggi a Piacenza obbligo di mascherina all'aperto nelle vie dello shopping -

Ultime Notizie dalla rete : Shopping mascherina

Con date differenziate, molti comuni italiani hanno introdotto lo stesso obbligo , in genere nelle vie dello. La misura è già partita a Milano, Bologna, Varese, Bergamo, Brescia, Como, Monza,...obbligatoria anche all'aperto nelle vie dello. L'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Roberto Gualtieri introduce a partire dalle 10 di sabato prossimo 4 dicembre, fino ...Certificato verde obbligatorio dai 12 anni su bus, metro, tram e treni locali. Il prefetto di Firenze invita i cittadini a "segnalare le irregolarità". A Roma blitz sui mezzi e a Milano squadre di con ...Da lunedì 6 dicembre entra in vigore il super green pass. Come cambia la zona gialla? La mascherina all'aperto è obbligatoria? Tutte le domande e le risposte.