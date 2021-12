Sex and the City, la fotostoria di Carrie e Big (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal primo incontro sotto le luci di Manhattan alla fuga d’amore a Parigi, fino al fatidico «sì» in manolo blu. La foto-storia di Carrie e Big, per prepararci al sequel And Just Like That Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal primo incontro sotto le luci di Manhattan alla fuga d’amore a Parigi, fino al fatidico «sì» in manolo blu. La foto-storia die Big, per prepararci al sequel And Just Like That

Advertising

Quinnwendy_sex : RT @Teicu6: @sheryh_monroe @sheryh_monroe MALE MASTURBATORS CUP ? - Quinnwendy_sex : RT @Teicu6: @sheryh_monroe @sheryh_monroe MALE MASTURBATORS CUP ? - wag_ : É real! Terminei Sex and The City ?? - GretaSalve : Sta tornando Sex and City..mancano sei giorni. Non so se sono più eccitata o terrorizzata che sia una schifezza. Pe… - homiedepoth : RT @AlexPalmieri2: C’è l’ha davvero grosso, ed è famoso. Chi è? Lo puoi scoprire solo qui ???? -