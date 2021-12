Serie B, il Perugia passa di misura sul Vicenza: decide Manuel De Luca (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ partita la 16a giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domenica. Ad aprire le danze è il match tra Perugia e Vicenza, vinto dagli umbri per 1-0: decide Manuel De Luca.Il Perugia sale così a quota 25 punti, agganciando momentaneamente il sesto posto in classifica. Momentaccio per il Vicenza, ultimo a 7 punti assieme al Pordenone. Foto: Twitter Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ partita la 16a giornata del campionato diB, che si concluderà poi domenica. Ad aprire le danze è il match tra, vinto dagli umbri per 1-0:De.Ilsale così a quota 25 punti, agganciando momentaneamente il sesto posto in classifica. Momentaccio per il, ultimo a 7 punti assieme al Pordenone. Foto: Twitter Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

