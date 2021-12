Serie B 2021/2022: il Perugia vince ancora senza subire gol, ennesimo ko per il Vicenza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Perugia batte il Vicenza per 1-0 e si porta momentaneamente al quarto posto della Serie B 2021/2022. Nell’anticipo della sedicesima giornata del campionato cadetto gli umbri portano a casa tre punti d’oro grazie al gol di De Luca annullato in campo e concesso col Var perché non c’era fuorigioco, sconfitta pesante per i berici che così restano nelle sabbie mobili della classifica e non riescono a dare una sferzata. Toccante a inizio partita il ricordo di Paolo Rossi, la leggenda italiana che ha giocato per entrambe le squadre. Primo tempo che parte in sordina, ma che pian piano comincia a offrire occasioni interessanti da una parte e dall’altra. In particolare con Giacomelli che calcia per due volte verso la porta e trova la pronta risposta di Chichizola, mentre dall’altra parte De Luca prima tira ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilbatte ilper 1-0 e si porta momentaneamente al quarto posto della. Nell’anticipo della sedicesima giornata del campionato cadetto gli umbri portano a casa tre punti d’oro grazie al gol di De Luca annullato in campo e concesso col Var perché non c’era fuorigioco, sconfitta pesante per i berici che così restano nelle sabbie mobili della classifica e non riescono a dare una sferzata. Toccante a inizio partita il ricordo di Paolo Rossi, la leggenda italiana che ha giocato per entrambe le squadre. Primo tempo che parte in sordina, ma che pian piano comincia a offrire occasioni interessanti da una parte e dall’altra. In particolare con Giacomelli che calcia per due volte verso la porta e trova la pronta risposta di Chichizola, mentre dall’altra parte De Luca prima tira ...

