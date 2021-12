Serie A, sedicesima giornata: sabato di fuoco con Roma-Inter e Napoli-Atalanta (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sedicesima giornata di Serie A avrà i suoi momenti chiave nel sabato, con le sfide di vertice Roma-Inter e Napoli-Atalanta Questo weekend molti gli appuntamenti con la Serie A, la sedicesima giornata di campionato si apre sabato 4 dicembre alle 15:00 con Milan-Salernitana, seguita alle 18:00 da Roma–Inter e alle 20:45 da Napoli–Atalanta. Si prosegue domenica 5 dicembre, alle 12:30 Bologna-Fiorentina, seguita alle 15:00 da un doppio appuntamento: Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona. Alle 18:00 si sfidano Sampdoria-Lazio, seguita alle 20:45 da Juventus-Genoa. La giornata si chiude lunedì 6 con due ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) LadiA avrà i suoi momenti chiave nel, con le sfide di verticeQuesto weekend molti gli appuntamenti con laA, ladi campionato si apre4 dicembre alle 15:00 con Milan-Salernitana, seguita alle 18:00 dae alle 20:45 da. Si prosegue domenica 5 dicembre, alle 12:30 Bologna-Fiorentina, seguita alle 15:00 da un doppio appuntamento: Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona. Alle 18:00 si sfidano Sampdoria-Lazio, seguita alle 20:45 da Juventus-Genoa. Lasi chiude lunedì 6 con due ...

