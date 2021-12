Serie A, Roma-Inter e Napoli-Atalanta: Mou sfida il passato, Gasp esame partenopeo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il sabato di Serie A si prospetta rovente con due super sfide che forniranno ulteriori dati per capire chi realmente potrà lottare fino alla fine della stagione per lo scudetto Leggi su mediagol (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il sabato diA si prospetta rovente con due super sfide che forniranno ulteriori dati per capire chi realmente potrà lottare fino alla fine della stagione per lo scudetto

Advertising

juventusfc : ?? Milano ?? Roma #AONJuve is everywhere. E da ieri la serie è su @PrimeVideo - persemprecalcio : ???? Altro infortunio per la #Roma, questa volta si tratta di Stephan #ElShaarawy. Lesione al polpaccio destro che pu… - salvione : Roma, Pallotta critica i Friedkin: “Sbagliano a non parlare, non si fa così” - stra_roma : @aleaus81 Della serie...Austini non ha più notizie! ?? - Mediagol : Serie A, Roma-Inter e Napoli-Atalanta: Mou sfida il passato, Gasp esame partenopeo -