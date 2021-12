Serie A, probabili formazioni e dove vedere la giornata 16 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Scopriamo insieme le probabili formazioni delle squadre che si affronteranno nella giornata 16 di Serie A 2021-2022. Serie A 2021-2022: probabili formazioni e dove vedere le partite della giornata 16 Ecco le probabili formazioni di tutte le partite che verranno disputate nella giornata 16 di Serie A TIM 2021-2022. Serie A: probabili formazioni E dove vedere LE PARTITE DEL 4 E 5 DICEMBRE Milan – Salernitana: 4 dicembre 2021 ore 15:00, diretta su DAZN MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Scopriamo insieme ledelle squadre che si affronteranno nella16 diA 2021-2022.A 2021-2022:le partite della16 Ecco ledi tutte le partite che verranno disputate nella16 diA TIM 2021-2022.A:LE PARTITE DEL 4 E 5 DICEMBRE Milan – Salernitana: 4 dicembre 2021 ore 15:00, diretta su DAZN MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, ...

