Serie A, Napoli-Atalanta affidata a Mariani di Aprilia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMaurizio Mariani della sezione di Aprilia arbitrerà il big-match della 16/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, in programma domani alle ore 20.45, fra Napoli e Atalanta. Marco Di Bello di Brindisi è stato designato per Roma-Inter di domani, ma alle ore 18. Domani si giocherà anche a Milan-Salernitana, alle ore 15: il match verrà diretto da Antonio Giua di Olbia. Juventus-Genoa di domenica alle ore 20,45 è stata invece affidata a Daniele Chiffi di Padova. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

