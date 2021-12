Serie A, lo scudetto dell’infermeria: tanti infortunati, calendario troppo fitto (Di venerdì 3 dicembre 2021) I recenti infortuni di Kjaer e Koulibaly priva Napoli e Milan dei rispettivi centrali difensivi. Lo scudetto si gioca in infermeria, colpo di un calendario troppo fitto Il turno infrasettimanale ha fatto perdere a Napoli e Milan, prima e seconda in classifica, i rispettivi centrali difensivi. Gli azzurri dovranno fare a meno di Koulibaly fino a febbraio, i rossoneri rischiano di aver perso Kjaer per tutta la giornata. E questi infortuni si aggiungono a quelli già appurati di Osimhen e Anguissa per la squadra di Spalletti e a quelli di Calabria e Giroud per quella di Pioli che pure recentemente aveva recuperato Tomori e Maignan. E lo scudetto rischia così di essere decisivo dalla formazione che subirà meno infortuni gravi. tanti calciatori in infermeria colpa soprattutto, come riporta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) I recenti infortuni di Kjaer e Koulibaly priva Napoli e Milan dei rispettivi centrali difensivi. Losi gioca in infermeria, colpo di unIl turno infrasettimanale ha fatto perdere a Napoli e Milan, prima e seconda in classifica, i rispettivi centrali difensivi. Gli azzurri dovranno fare a meno di Koulibaly fino a febbraio, i rossoneri rischiano di aver perso Kjaer per tutta la giornata. E questi infortuni si aggiungono a quelli già appurati di Osimhen e Anguissa per la squadra di Spalletti e a quelli di Calabria e Giroud per quella di Pioli che pure recentemente aveva recuperato Tomori e Maignan. E lorischia così di essere decisivo dalla formazione che subirà meno infortuni gravi.calciatori in infermeria colpa soprattutto, come riporta ...

