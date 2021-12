Serie A, le designazioni per la 16a giornata: Napoli-Atalanta a Mariani. Roma-Inter a Di Bello (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma venerdì 4 dicembre. Milan – Salernitana: Giua Mokhtar – Miele D. IV: Dionisi Var: Orsato Avar: Tolfo Roma – Inter: Di Bello Palermo – Perrotti IV: Camplone Var: Massa Avar: Alassio Napoli – Atalanta: Mariani Longo – Vono IV: Fourneau Var: Banti Avar: Passeri Bologna – Fiorentina: Irrati Galetto – Moro IV: Marchetti Var: Di Paolo Avar: Liberti Spezia – Sassuolo: Maresca Zingarelli – Di Monte Iv: Marcenaro Var: Banti Avar: Rocca Venezia – Hellas Verona: Prontera Rossi L. – Fontemurato Iv: Colombo Var: Orsato Avar: Baccini Sampdoria – Lazio: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 16ªdi andata del Campionato diA 2021/22 in programma venerdì 4 dicembre. Milan – Salernitana: Giua Mokhtar – Miele D. IV: Dionisi Var: Orsato Avar: Tolfo: DiPalermo – Perrotti IV: Camplone Var: Massa Avar: AlassioLongo – Vono IV: Fourneau Var: Banti Avar: Passeri Bologna – Fiorentina: Irrati Galetto – Moro IV: Marchetti Var: Di Paolo Avar: Liberti Spezia – Sassuolo: Maresca Zingarelli – Di Monte Iv: Marcenaro Var: Banti Avar: Rocca Venezia – Hellas Verona: Prontera Rossi L. – Fontemurato Iv: Colombo Var: Orsato Avar: Baccini Sampdoria – Lazio: ...

