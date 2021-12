Serie A, giudice: squalificati Patric, Singo, Molina e Walace (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione ai posticipi della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputati ieri fra Torino ed Empoli, Lazio e Udinese, fra i ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA - Ilsportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione ai posticipi della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio diA disputati ieri fra Torino ed Empoli, Lazio e Udinese, fra i ...

