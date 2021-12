Serie A, giornata 16: 5 difensori da non schierare al Fantacalcio (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sedicesima giornata di Serie A è ormai alle porte. Il terzo turno nel giro di una settimana sta per cominciare e la redazione di 11contro11 torna con i propri consigli relativi al Fantacalcio. In questo appuntamento, dunque, vi indicheremo quali sono i 5 difensori di Serie A da non schierare per la prossima giornate di campionato. Due saranno i Big match di giornata, con Atalanta, Napoli, Roma e Inter coinvolte. Ecco che, quindi, date le condizioni delle due squadre, vi sconsigliamo di affidarvi alle difese delle squadre di Spalletti e Mourinho. Nelle altre gare del weekend, vi mettiamo in guardia circa i rendimenti delle difese del Cagliari e dello Spezia. Le due formazioni, sebbene impegnate in casa, dovranno vedersela con due squadre che, in questo momento della ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sedicesimadiA è ormai alle porte. Il terzo turno nel giro di una settimana sta per cominciare e la redazione di 11contro11 torna con i propri consigli relativi al. In questo appuntamento, dunque, vi indicheremo quali sono i 5diA da nonper la prossima giornate di campionato. Due saranno i Big match di, con Atalanta, Napoli, Roma e Inter coinvolte. Ecco che, quindi, date le condizioni delle due squadre, vi sconsigliamo di affidarvi alle difese delle squadre di Spalletti e Mourinho. Nelle altre gare del weekend, vi mettiamo in guardia circa i rendimenti delle difese del Cagliari e dello Spezia. Le due formazioni, sebbene impegnate in casa, dovranno vedersela con due squadre che, in questo momento della ...

