Serie A giornata 16, 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è un attimo di sosta: è già il momento di tornare a consigliarvi i 5 centrocampisti da schierare per la 16a giornata di Serie A. Un turno che si aprirà domani sabato 4 dicembre alle ore 15:00 con Milan-Salernitana e si chiuderà lunedì sera con il Monday Night Cagliari-Torino. Nel mezzo, gli interessantissimi big match Roma-Inter e Atalanta-Napoli, importanti per lotta scudetto ed Europa. Seguono dunque i 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio alla 16a giornata di Serie A. Serie A, giornata 16, 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio Davide Frattesi: è ormai un punto fermo della mediana neroverde. 3 gol all’attivo, il classe 1999 avrà ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è un attimo di sosta: è già il momento di tornare a consigliarvi i 5daper la 16adiA. Un turno che si aprirà domani sabato 4 dicembre alle ore 15:00 con Milan-Salernitana e si chiuderà lunedì sera con il Monday Night Cagliari-Torino. Nel mezzo, gli interessantissimi big match Roma-Inter e Atalanta-Napoli, importanti per lotta scudetto ed Europa. Seguono dunque i 5daalalla 16adiA.A,16, 5daalDavide Frattesi: è ormai un punto fermo della mediana neroverde. 3 gol all’attivo, il classe 1999 avrà ...

Advertising

SkySport : 12 gol nelle due gare di giovedì, 32 in totale nella 15^ giornata di Serie A: GUARDALI TUTTI #SkySerieA #SerieA… - SkySport : ?? UDINESE COAST TO COAST ? Beto salta Reina e infila in rete: doppietta ?? HL ? - Azzurri : #MadeinItaly ???? Italiani in #SerieA: la statistica ?? premia Federico #Dimarco ?? 14^ giornata #VivoAzzurro - 11contro11 : #SerieA, giornata 16: 3 portieri da schierare al #Fantacalcio #Juventus #Milan #Sassuolo #11contro11 - SkySport : Arbitri Serie A, le designazioni per la 16^ giornata #SkySport #SerieA #SkySerieA -