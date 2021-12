Serie A, giornata 16: 5 attaccanti da schierare al fantacalcio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di metabolizzare quanto successo in questo turno infrasettimanale che subito si riparte: domani ritornano la Serie A ed il fantacalcio e noi, come di consueto ormai, siamo qui per consigliarvi 5 attaccanti da schierare. Prima di svelarvi i nomi dei calciatori da noi scelti, vi ricordiamo che la sedicesima giornata di campionato inizierà con la partita tra Milan e Salernitana (sabato 4, ore 15:00) e si concluderà con Cagliari-Torino (lunedì 6, ore 20:45). Sempre sabato si disputeranno altri due “big match”: il primo tra la Roma e l’Inter (ore 18:00) e l’altro tra il Napoli e l’Atalanta (ore 20:45). Dopo questo veloce promemoria possiamo partire con i nostri consigli: siete pronti? Allacciatevi le cinture, si parte! Serie A, giornata ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di metabolizzare quanto successo in questo turno infrasettimanale che subito si riparte: domani ritornano laA ed ile noi, come di consueto ormai, siamo qui per consigliarvi 5da. Prima di svelarvi i nomi dei calciatori da noi scelti, vi ricordiamo che la sedicesimadi campionato inizierà con la partita tra Milan e Salernitana (sabato 4, ore 15:00) e si concluderà con Cagliari-Torino (lunedì 6, ore 20:45). Sempre sabato si disputeranno altri due “big match”: il primo tra la Roma e l’Inter (ore 18:00) e l’altro tra il Napoli e l’Atalanta (ore 20:45). Dopo questo veloce promemoria possiamo partire con i nostri consigli: siete pronti? Allacciatevi le cinture, si parte!A,...

Advertising

SkySport : ?? UDINESE COAST TO COAST ? Beto salta Reina e infila in rete: doppietta ?? HL ? - SkySport : ?? MILINKOVIC COLPO DA CAMPIONE ?? Traiettoria fantastica con il sinistro ?? HL ? - Azzurri : #MadeinItaly ???? Italiani in #SerieA: la statistica ?? premia Federico #Dimarco ?? 14^ giornata #VivoAzzurro - aiacatanzaro : Designazioni Nazionali #CanD di domenica #5Dicembre. ??Felipe Salvatore arbitra #SanremeseImperia, valevole per la… - AnnaMaria_1900 : RT @SkySport: ?? MILINKOVIC COLPO DA CAMPIONE ?? Traiettoria fantastica con il sinistro ?? HL ? -