Serie A, giornata 16: 3 portieri da non schierare al fantacalcio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Archiviato il turno infrasettimanale, è già tutto pronto per il fine settimana. In vista della Serie A, ecco i 3 portieri da non schierare al fantacalcio per la giornata 16. Due big match tra squadre ai piani alti e tanti scontri per nulla scontati. Da Roma-Inter a Napoli-Atalanta, fino ad arrivare a Venezia-Hellas Verona ed Empoli-Udinese. Per le ultime in classifica, invece, situazione differente. Salernitana, Genoa e Spezia, saranno impegnate in match complicati, rispettivamente contro: Milan, Juventus e Sassuolo. Il Cagliari se la giocherà in casa contro il Torino, nella speranza di tornare a vincere. Serie A, giornata 16: i portieri da non schierare al fantacalcio Ivan Provedel: altra gara di sacrificio per il ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Archiviato il turno infrasettimanale, è già tutto pronto per il fine settimana. In vista dellaA, ecco i 3da nonalper la16. Due big match tra squadre ai piani alti e tanti scontri per nulla scontati. Da Roma-Inter a Napoli-Atalanta, fino ad arrivare a Venezia-Hellas Verona ed Empoli-Udinese. Per le ultime in classifica, invece, situazione differente. Salernitana, Genoa e Spezia, saranno impegnate in match complicati, rispettivamente contro: Milan, Juventus e Sassuolo. Il Cagliari se la giocherà in casa contro il Torino, nella speranza di tornare a vincere.A,16: ida nonalIvan Provedel: altra gara di sacrificio per il ...

