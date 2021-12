Serie A, dove vedere la sedicesima giornata di campionato in tv? (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sedicesima giornata di Serie A al via domani. Il Napoli di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo; il Milan va a Genova. Dopo aver archiviato il turno infrasettimanale, scatta domani la sedicesima giornata di Serie A. Si parte alle 15 con il match di San Siro fra il Milan e la Salernitana. Il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) LadiA al via domani. Il Napoli di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo; il Milan va a Genova. Dopo aver archiviato il turno infrasettimanale, scatta domani ladiA. Si parte alle 15 con il match di San Siro fra il Milan e la Salernitana. Il L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

marcotravaglio : ARRIVEDOOORCI! È vero che ormai viviamo immersi in una mega-barzelletta, dove le cose ridicole vengono prese sul se… - about_DSM : RT @amicii_news: E comunque possiamo dire che #unprofessore è stata la serie dove chi la vedeva trasmetteva la voglia di vederla ad un’altr… - mar_borre : RT @amicii_news: E comunque possiamo dire che #unprofessore è stata la serie dove chi la vedeva trasmetteva la voglia di vederla ad un’altr… - disagiodisagio : RT @amicii_news: E comunque possiamo dire che #unprofessore è stata la serie dove chi la vedeva trasmetteva la voglia di vederla ad un’altr… - camillaparkerrr : Il modo in cui una serie della Rai dove si menano mentre la casa va a fuoco e uno scappa in motorino per Fiumicino… -