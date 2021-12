Serie A, domani c’è Roma-Inter: le probabili formazioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le probabili formazioni di Roma-Inter, match della sedicesima giornata della Serie A 2021/2022 Tempo di super sfida allo stadio Olimpico dove domani ai affronteranno Roma e Inter nel match della sedicesima giornata della Serie A 21/22. Padroni di casa senza Abraham e Karsdrop squalificati. Nei nerazzurri in dubbio la presenza di De Vrij, mentre si rivede Barella dopo la panchina di mercoledì. Dzeko titolare per la prima sfida alla sua ex squadra. Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Carles Perez, Zaniolo, Mkhitaryan; Shomurodov BALLOTTAGGI: Perez-Kumbulla Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ledi, match della sedicesima giornata dellaA 2021/2022 Tempo di super sfida allo stadio Olimpico doveai affronterannonel match della sedicesima giornata dellaA 21/22. Padroni di casa senza Abraham e Karsdrop squalificati. Nei nerazzurri in dubbio la presenza di De Vrij, mentre si rivede Barella dopo la panchina di mercoledì. Dzeko titolare per la prima sfida alla sua ex squadra.(4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Carles Perez, Zaniolo, Mkhitaryan; Shomurodov BALLOTTAGGI: Perez-Kumbulla(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, ...

