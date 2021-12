Serie A, 15^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di venerdì 3 dicembre 2021) All’indomani della 15^ giornata di Serie A e con quella successiva ormai alle porte, il Giudice Sportivo ha reso noti i propri provvedimenti. In particolare, si segnalano ben otto giocatori squalificati. Spiccano, su tutte, le ammonizioni subite da Rick Karsdorp e Tammy Abraham, nella sconfitta della Roma a Bologna. Il terzino e l’attaccante giallorosso, infatti, sono giunti alla quinta sanzione stagionale. Di conseguenza saranno costretti a saltare l’importante match casalingo di domani contro l’Inter. Stessa sorte dei tue calciatori capitolini è toccata a Omar Colley della Sampdoria, nel 3-1 subito dai blucerchiati a Firenze, e a Ethan Ampadu del Venezia, nella disfatta dei lagunari a Bergamo. Di conseguenza il primo salterà la prossima sfida contro la Lazio, mentre il difensore inglese non prenderà parte al derby ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 dicembre 2021) All’indomani della 15^diA e con quella successiva ormai alle porte, ilha reso noti i propri provvedimenti. In particolare, si segnalano ben otto giocatori squalificati. Spiccano, su tutte, le ammonizioni subite da Rick Karsdorp e Tammy Abraham, nella sconfitta della Roma a Bologna. Il terzino e l’attaccante giallorosso, infatti, sono giunti alla quinta sanzione stagionale. Di conseguenza saranno costretti a saltare l’importante match casalingo di domani contro l’Inter. Stessa sorte dei tue calciatori capitolini è toccata a Omar Colley della Sampdoria, nel 3-1 subito dai blucerchiati a Firenze, e a Ethan Ampadu del Venezia, nella disfatta dei lagunari a Bergamo. Di conseguenza il primo salterà la prossima sfida contro la Lazio, mentre il difensore inglese non prenderà parte al derby ...

