Sergio Ramos assente nella gara domani: il motivo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sergio Ramos, difensore del Paris Saint Germain, non riesce a trovare pace dal suo approdo a Parigi. Il giocatore da quando è arrivato non ha mai potuto dare il proprio contributo alla squadra. Nell'ultimo periodo però, sembrava che il calciatore si stesse riprendendo ma il PSG, pochi minuti fa ha comunicato che Sergio Ramos non sarà convocato per il prossimo match contro il Lens. Sergio RamosTramite il proprio sito ufficiale, il club parigino ha annunciato che il difensore ha accusato un affaticamento muscolare e dunque, non sarà della partita. Ennesimo infortunio per Sergio Ramos; questa stagione e il suo approdo ai piedi della Torre Eiffel possono rivelarsi un vero e proprio fallimento.

