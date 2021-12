Serena Grandi sul coming out del figlio: “non diventerò mai nonna ma…” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Serena Grandi è una donna che della vita, da buona bolognese, ha gustato tutti i sapori, da quelli più dolci a quelli più aspri. Oggi la sua gioia più grande è il figlio Edoardo, del quale ha detto che… Serena Grandi – AltranotiziaAccanto alla Serena Grandi attrice in grado, nelle sue interpretazioni di ‘femme fatale’, di far perdere la testa a tutti gli uomini che le si paravano davanti, vi è una Grandi donna che ha conosciuto tutte le sfaccettature della vita. Il successo, la fama, la ricchezza ma anche le molestie sessuali vissute da bambina fino al tumore al seno. Davanti alle telecamere di Verissimo, l’attrice bolognese si è raccontata, parlando della sua vita, dei suo lavoro, delle sue passioni e dei suoi amori. Ha risposto ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021)è una donna che della vita, da buona bolognese, ha gustato tutti i sapori, da quelli più dolci a quelli più aspri. Oggi la sua gioia più grande è ilEdoardo, del quale ha detto che…– AltranotiziaAccanto allaattrice in grado, nelle sue interpretazioni di ‘femme fatale’, di far perdere la testa a tutti gli uomini che le si paravano davanti, vi è unadonna che ha conosciuto tutte le sfaccettature della vita. Il successo, la fama, la ricchezza ma anche le molestie sessuali vissute da bambina fino al tumore al seno. Davanti alle telecamere di Verissimo, l’attrice bolognese si è raccontata, parlando della sua vita, dei suo lavoro, delle sue passioni e dei suoi amori. Ha risposto ...

HUMANFdn : ?? Nella formazione di #Percorsi2021 diamo spazio anche alle testimonianze dei grandi protagonisti dell’innovazione… - redazionerumors : Serena Grandi dice basta alla chirurgia estetica: dopo esser intervenuta più volte sul viso ora si dichiara contrar… - CieloTV : In questa trama articolata c’è tutto lo spirito libertino degli anni che rappresenta. Siete pronti a fare un tuffo… - StacyRain88 : @tvvvvvv56 @sononatanera Come per Giulia rimasta sotto la gonnella della De Filippi. Vincerà il ballo Serena e la v… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Pasolini raccontato dai grandi fotografi, la mostra a Palazzo Ducale. La presentazione di Serena Bertolucci - https://t.… -