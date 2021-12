Serbia-Croazia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2021 (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Serbia sfiderà la Croazia durante le semifinali della Coppa Davis 2021, storica competizioni per Nazionali tennistiche. Novak Djokovic è la star più attesa dell’intera contesa, numero uno al mondo e notoriamente fortemente legato alla propria patria; uno tra Dusan Lajovic e Filip Krajinovic, con ogni probabilità, sfiderà il secondo singolarista croato da favorito. Oltre il big server Marin Cilic, attenzione al pragmatismo di Borna Gojo, il quale ha già sorpreso Lorenzo Sonego ai quarti di finale. Djokovic speranzoso di non dover fare gli staordinari in doppio al fianco di Cacic, considerando l’opposizione certa a Metkic/Pavic, coppia straordinariamente rodata. Il confronto tra Serbia e Crozia si svolgerà oggi, venerdì 3 dicembre, con inizio non prima delle ore 16.00 ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lasfiderà ladurante le semifinali della, storica competizioni per Nazionali tennistiche. Novak Djokovic è la star più attesa dell’intera contesa, numero uno al mondo e notoriamente fortemente legato alla propria patria; uno tra Dusan Lajovic e Filip Krajinovic, con ogni probabilità, sfiderà il secondo singolarista croato da favorito. Oltre il big server Marin Cilic, attenzione al pragmatismo di Borna Gojo, il quale ha già sorpreso Lorenzo Sonego ai quarti di finale. Djokovic speranzoso di non dover fare gli staordinari in doppio al fianco di Cacic, considerando l’opposizione certa a Metkic/Pavic, coppia straordinariamente rodata. Il confronto trae Crozia si svolgerà, venerdì 3 dicembre, con inizio non prima delle ore 16.00 ...

