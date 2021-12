Serata di paura a Giugliano, violento scontro tra auto in pieno centro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Notte di paura a Giugliano. Nella Serata di ieri, in via Togliatti, si è verificato un bruttissimo incidente. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21, tra una 500 di colore blu e un’altra auto. Incidente a Giugliano Le cause di quanto accaduto sono ancora in fase di accertamento. L’impatto, frontale, è stato molto violento tanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Notte di. Nelladi ieri, in via Togliatti, si è verificato un bruttissimo incidente. Loè avvenuto intorno alle 21, tra una 500 di colore blu e un’altra. Incidente aLe cause di quanto accaduto sono ancora in fase di accertamento. L’impatto, frontale, è stato moltotanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Serata paura Il commento di Luciano: 15a di serie A - Milano Post I veneti resistono quanto possono, ma capiscono ben presto che non è serata giusta per prendere ... La band di Spalletti (espulso per proteste) si mette paura e, dopo aver perso Insigne , Fabian e ...

Chiusa l'inchiesta sull'omicidio di Roberta Siragusa, per l'ex fidanzato si avvicina il processo Avevano passato la serata insieme con altri amici, nonostante la zona rossa. Poi, a dire dell'... lei mi rispondeva dicendomi di aver paura delle minacce di Pietro rivolte sia a lei che alla sua ...

Tetto di un'abitazione in fiamme Serata di paura a Pusiano La Provincia di Como Paura per un detenuto intossicato Non riusciva a respirare. Salvato Trasportato al pronto soccorso in codice rosso da un’ambulanza della Croce gialla. Si sospetta l’abuso di farmaci ...

Serata con il nuovo libro del legionario Pagliaro Danilo Pagliaro è un 64enne nato a Ravenna, che nel 1992 mollò tutto e si arruolò nella legione straniera. Una storia incredibile, che ha raccontato nei libri “Mai avere paura” (2016) e “La mia vita n ...

