Sei tifoso della Juventus? Paghi meno il biglietto del treno, ecco come (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Juventus non pensa solo al campo e al mercato; ecco la nuova offerta della società bianconera per la propria tifoseria. Juventus (Getty Images)La sfida contro il Genoa in programma, allo Stadium, domenica sera e il mercato di gennaio con la necessità di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Questo il doppio fronte su cui è impegnata la Juventus; se il primo dipende, anche, da come si concluderà l’inchiesta giudiziaria che può portare il club a pagare una multa (presumibilmente) salata, il discorso cambia per quanto riguarda il campo. La Juventus ha bisogno di una vittoria, anzi di una serie di risultati utili per risalire la classifica; il calendario, nel mese di dicembre, sorride ai bianconeri che hanno assolutamente bisogno di continuità se vogliono ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lanon pensa solo al campo e al mercato;la nuova offertasocietà bianconera per la propria tifoseria.(Getty Images)La sfida contro il Genoa in programma, allo Stadium, domenica sera e il mercato di gennaio con la necessità di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Questo il doppio fronte su cui è impegnata la; se il primo dipende, anche, dasi concluderà l’inchiesta giudiziaria che può portare il club a pagare una multa (presumibilmente) salata, il discorso cambia per quanto riguarda il campo. Laha bisogno di una vittoria, anzi di una serie di risultati utili per risalire la classifica; il calendario, nel mese di dicembre, sorride ai bianconeri che hanno assolutamente bisogno di continuità se vogliono ...

Advertising

as99pd : @elio_vito Elio...SEI TIFOSO DI F1?? - freeeeeeee3339 : @dAC196810 @Birobiro72 Cosa vuoi spiegare... come si fa ad andare in serie b????? Sei solo un depresso mentale non un… - Paky47378240 : @CapitanCarla Sucsa ma tu sei tifoso dell Napoli ho della Juve che ???????????????????????????????????? - marconap75 : @BelmonteCatalan @OfficialSSLazio Meno male che mi sei apparso in TL così te blocco ed evito de legge ste cazzate. Ciao finto tifoso - algida74 : @CarloCalenda @pdnetwork Qui Carlo (mi permetto il tu), ti sottovaluti. Non sono elettore PD e quando ho interloqui… -