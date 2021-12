Scuola, studenti liceo Righi: “Floridia ci ha dato speranza, ma serve collaborazione ufficiale” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Crediamo che, valutati gli scambi avuti con la Sottosegretaria, ci sia una buona speranza e possibilità di far partire un percorso duraturo nel tempo, che punti alla riforma della partecipazione studentesca nelle decisioni del Ministero”. Lo dicono all’Adnkronos gli studenti del liceo Righi al termine dell’incontro con la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia. “Purtroppo – osservano – abbiamo notato una netta tendenza allo spiegare il perché esistano le problematiche che riportiamo e non una voglia di cercare una soluzione insieme. Crediamo che una collaborazione ufficiale e più stabile potrebbe portare a una maggiore partecipazione e collaborazione con gli studenti e, di conseguenza, a un miglioramento concreto della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Crediamo che, valutati gli scambi avuti con la Sottosegretaria, ci sia una buonae possibilità di far partire un percorso duraturo nel tempo, che punti alla riforma della partecipazione studentesca nelle decisioni del Ministero”. Lo dicono all’Adnkronos glidelal termine dell’incontro con la sottosegretaria all’Istruzione Barbara. “Purtroppo – osservano – abbiamo notato una netta tendenza allo spiegare il perché esistano le problematiche che riportiamo e non una voglia di cercare una soluzione insieme. Crediamo che unae più stabile potrebbe portare a una maggiore partecipazione econ glie, di conseguenza, a un miglioramento concreto della ...

