Scuola | sottosegretaria Floridia | ' domani? la strada la indicheranno i ragazzi'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Lala. Sono a loro completa disposizione per nuovi incontri in qualsiasi momento lo vogliano. È nelle assemblee studentesche e nel rapporto trae società che si scrive il futuro di questo paese. Abbiamo priorità condivise: un nuovo modello educativo, rinnovare la didattica, avere scuole più sostenibili e più belle da abitare. Sono obiettivi che ho già messo nero su bianco con relativa individuazione delle risorse. Ma voglio che siano gli studenti a indicare la". Lo dice all'Adnkronos laall'Istruzione Barbara, rispondendo a proposito del dopo incontro a Villa Borghese.

Fondi importantissimi dedicati all'edilizia scolastica che, da sempre, rappresenta l'anello debole del sistema -in Sicilia. Adesso non ci sono più scuse", annuncia laall'...Il Governo va dagli studenti. Nel primo pomeriggio laBarbara Floridia incontrerà informalmente una rappresentanza di studenti del liceo ...e soprattutto per disegnare insieme la...Roma, 3 dic. "La strada la indicheranno i ragazzi. Sono a loro completa disposizione per nuovi incontri in qualsiasi momento lo vogliano. È nelle assemblee stud ...Roma, 3 dic. "Voglio ascoltare in maniera diretta e dalla loro viva voce quelle che sono le loro rivendicazioni principali. Ma anche metterli a conoscenza, ove ...