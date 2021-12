“Scuola di squadra”: al via il bando per rinnovare le palestre e le attrezzature sportive (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Si tratta – spiega la consigliera regionale Michela Califano – di un’occasione importantissima che abbiamo voluto mettere a disposizione degli oltre 450 istituti dei nostri territori attraverso due distinti bandi. Con ‘sport senza barriere’ si potranno ottenere finanziamenti per migliorare le palestre scolastiche. Con ‘Scuola di squadra’ invece acquistare kit e attrezzature sportive per gli studenti. Un modo per valorizzare sempre più l’attività e il benessere psicofisico all’interno delle nostre scuole come luogo di socialità e crescita”. Nella sua precedente edizione il progetto “Scuola di squadra” ha permesso ad oltre 230 scuole secondarie di secondo grado di dotarsi di 30mila tra attrezzature di ogni genere e kit sportivi destinate a tantissime ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Si tratta – spiega la consigliera regionale Michela Califano – di un’occasione importantissima che abbiamo voluto mettere a disposizione degli oltre 450 istituti dei nostri territori attraverso due distinti bandi. Con ‘sport senza barriere’ si potranno ottenere finanziamenti per migliorare lescolastiche. Con ‘di’ invece acquistare kit eper gli studenti. Un modo per valorizzare sempre più l’attività e il benessere psicofisico all’interno delle nostre scuole come luogo di socialità e crescita”. Nella sua precedente edizione il progetto “di” ha permesso ad oltre 230 scuole secondarie di secondo grado di dotarsi di 30mila tradi ogni genere e kit sportivi destinate a tantissime ...

