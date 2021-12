Sciopero trasporti, oggi possibili disagi su metrò, bus e Trenord (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bus, tram e metrò Atm oggi si fermano dalle 18 alle 22 mentre per i treni di Trenord lo stop è dalle 9 alle 17. Questi sono i possibili orari dello stop dei mezzi pubblici per i lavoratori aderenti al ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bus, tram eAtmsi fermano dalle 18 alle 22 mentre per i treni dilo stop è dalle 9 alle 17. Questi sono iorari dello stop dei mezzi pubblici per i lavoratori aderenti al ...

romamobilita : @Marco43897405 oggi, è previsto uno sciopero dei trasporti (dalle 8.30 alle 12.30), che riguarda anche il servizio… - ilmessaggeroit : Sciopero trasporti a Roma, oggi corse a rischio dalle 8.30 alle 12.30 - michelelizzi : E non ci metti un bello sciopero dei trasporti il venerdì, giusto per ricordarti che la settimana non è ancora finita? #Ktm - PivaEdoardo : Sciopero dei trasporti del 3 dicembre: gli orari e le modalità nelle principali città d'Italia - bergonzi_paola : RT @italianprometeo: Venerdì sciopero dei trasporti di tre ore, vado allo sportello per info: 'Si c'è lo sciopero però è per il gp non so q… -