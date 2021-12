Sci, Kilde vince il secondo super g di Beaver su Odermatt, indietro gli italiani (Di venerdì 3 dicembre 2021) Beaver Creek, 3 dicembre 2021 - Cambia padrone la Birds of Prey di Beaver Creek. A vincere il secondo supergigante è stato il norvegese Aamodt Kilde , migliore di pochi centesimi, 3 per la precisione, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021)Creek, 3 dicembre 2021 - Cambia padrone la Birds of Prey diCreek. Are ilgigante è stato il norvegese Aamodt, migliore di pochi centesimi, 3 per la precisione, ...

Advertising

fisco24_info : Cdm Sci: Kilde vince 2/o SuperG Beaver, azzurri ancora indietro: Deludenti Paris e Innerhofer, il migliore è Casse… - azzurro_di_sci : RT @Fantaski_it: Beaver Creek: Acuto di Kilde in superG, male gli azzurri #fisalpine - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Il leone Kilde è tornato! Odermatt piegato per 3 centesimi nella sfida stellare sulla Birds of Prey #fisalpine #AlpineSkiin… - RaiSport : ?? Nel secondo #SuperG di #BeaverCreek Aleksander #Kilde si impone sullo svizzero Marco #Odermatt e sull'americano… - Eurosport_IT : Kilde beffa Odermatt per 3 centesimi nel Super-G di Beaver Creek. Italiani fuori dalla Top15 ?? #EurosportSCI |… -