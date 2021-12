Sci freestyle | Coppa del Mondo | la Cina vince l’aerials a squadre | battuta la Russia a Ruka

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Laha vinto la gara adi aerials, valida per ladel2021-2022 di sci, andata in scena a(Finlandia). Mengtao Xu, Zongyang Jia e Guangpu Qi si sono imposti col punteggio complessio di 343.24 punti. Successo netto per il terzetto asiatico, capace di prevalere con quasi diciannove punti di vantaggio nei confronti della(326.48). Liubov Nikitina, Stanislav Nikitin e Maxim Burov si sono fermati a un totale di 326.48, dovendosi cos’ accontentare della piazza d’onore. A completare il podio è stata l’Ucraina (291.55) di Anastasiya Novosad, Dmytro Kotovskyi e Oleksandr Abramenko. Non c’erano italiani in gara. Foto: Lapresse

OA Sport

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) - PCR maschile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming) 09.40 Sci freestyle (Coppa del Mondo) La Cina ha vinto la gara a squadre di aerials, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci freestyle, andata in scena a Ruka (Finlandia). Mengtao Xu, Zongyang Jia e Guangpu Qi si sono imposti col ... Ancora una vittoria per Maxim Burov. Dopo il trionfo di ieri nella prima tappa di Coppa del mondo di Sci Freestyle, specialità aerials, il russo si è imposto anche nel secondo appuntamento, sempre in ...