Sci freestyle | Coppa del Mondo Big Air | Harlaut e Ledeux primeggiano in qualifica | Bertagna eliminata a Steamboat

(Di sabato 4 dicembre 2021) A(USA) va in scena la seconda tappa delladeldi Big Air, disciplina dello sci. Le qualifiche odierne hanno delineato il quadro degli ammessi alle finali in programma domani sulle nevi statunitensi. Tra gli uomini si sono distinti lo svedese Henrik(97.00), il francese Antoine Adelisse (96.00) e il norvegese Christian Nummedal (96.00). Appena più attardati il neozelandese Ben Barclay (94.66) e lo statunitense Alexander Hall (94.66).ti all’atto conclusivo anche l’austriaco Matej Svancer (91.66) e il norvegese Birk Ruud (93.00), che erano stati primo e terzo nella tappa d’apertura. Passano il turno anche il norvegese Tormod Frostad (92.00) e lo statunitense Colby Stevenson (90.66). Il nostro Leonardo Donaggio ha chiuso al 42mo posto ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Per fortuna nessuna conseguenza ???? #EurosportSCI | #FISFreestyle | #Duchainev | #Aerials - Eurosport_IT : Per fortuna nessuna conseguenza ???? #EurosportSCI | #FISFreestyle | #Duchainev | #Aerials -

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

OA Sport

L'abbigliamento sportivo da montagna di LaMunt è pensato per escursioni invernali,...protagonisti degli scatti fotografici e del cortometraggio diretto da Matt Pain lo sciatoreGus ......" Nations Cup a Sochi (non è prevista diretta tv/streaming) 09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) - PCR maschile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming) 09.40(Coppa ...A Steamboat (USA) va in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Le qualifiche odierne hanno delineato il quadro degli ammessi alle finali in programma ...SCI FREESTYLE - La nazionale cinese vince con ampio margine il mixed team event di aerials a Ruka. Il salto perfetto di Guangpu Qi conferma il successo ...