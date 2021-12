Sci alpino, super gigante maschile Beaver Creek 2021: la start list di venerdì 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ tutto pronto per il secondo appuntamento con il super gigante maschile di Beaver Creek 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. L’Italia proverà a trovare il podio dopo la falsa partenza della giornata di ieri. Di seguito la start list completa con ben sessanta atleti al via: 1 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 3 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 4 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 6 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 10 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon 11 ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ tutto pronto per il secondo appuntamento con ildi, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. L’Italia proverà a trovare il podio dopo la falsa partenza della giornata di ieri. Di seguito lacompleta con ben sessanta atleti al via: 1 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 3 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 4 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 6 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 10 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon 11 ...

Advertising

Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - Piergiulio58 : RT @OA_Sport: Bormio fa tripletta! Il superG cancellato a Lake Louise verrà recuperato sulla Stelvio a fine dicembre - FashionluxuryI : LA COPPA DEL MONDO DI CORTINA APRE IL TICKETING Il meglio dello sci alpino femminile in Ampezzo il 22 e 23 gennaio… - Eurosport_IT : Bormio non raddoppia, ma addirittura triplica! ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Stelvio | #Bormio - sportface2016 : Il SuperG di Lake Louise si recupera a Bormio -