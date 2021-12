Sci alpino, Sofia Goggia: “Ho dovuto frenare per quanto andavo veloce. Distacco strabiliante” (Di venerdì 3 dicembre 2021) La prima discesa libera della stagione incorona una straordinaria Sofia Goggia, finalmente vincitrice anche sulla Men’s Olympic Downhill di Lake Louise. La bergamasca dimostra di essere di un altro pianeta, sfreccia come un missile sul fondo aggressivo e infligge distacchi clamorosi alle rivali: Breezy Johnson è seconda staccata addirittura di +1”47, terza Mirjam Puchner a +1”54. Per Goggia arriva il nono successo in discesa ed il dodicesimo complessivo in Coppa del Mondo grazie ad una prestazione tecnicamente perfetta e priva della benché minima sbavatura. A dare ancor più vigore alla serata odierna è il fatto che il trionfo sia arrivato con il ventesimo Distacco più ampio nella storia della disciplina: insomma, roba d’altri tempi. Il trionfo della Campionessa Olimpica risolleva il morale del movimento azzurro ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) La prima discesa libera della stagione incorona una straordinaria, finalmente vincitrice anche sulla Men’s Olympic Downhill di Lake Louise. La bergamasca dimostra di essere di un altro pianeta, sfreccia come un missile sul fondo aggressivo e infligge distacchi clamorosi alle rivali: Breezy Johnson è seconda staccata addirittura di +1”47, terza Mirjam Puchner a +1”54. Perarriva il nono successo in discesa ed il dodicesimo complessivo in Coppa del Mondo grazie ad una prestazione tecnicamente perfetta e priva della benché minima sbavatura. A dare ancor più vigore alla serata odierna è il fatto che il trionfo sia arrivato con il ventesimopiù ampio nella storia della disciplina: insomma, roba d’altri tempi. Il trionfo della Campionessa Olimpica risolleva il morale del movimento azzurro ed ...

Gazzetta_it : Stratosferica Goggia! Trionfa in discesa con distacchi irreali #scialpino - Eurosport_IT : SOFIA, SEI FORTISSIMA! ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #AlpineSkiing - Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - news_mondo_h24 : Sci Alpino, primo sigillo di Sofia Goggia: l’azzurra vince la discesa di Lake Louise - AlePassanti : RT @OA_Sport: SEMPLICEMENTE DOMINANTE! Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Lake Louise, infliggendo distacchi elevatissimi alle av… -