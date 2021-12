Sci alpino, risultati e classifica super-G 2 Beaver Creek 2021: vince Kilde, azzurri lontani (Di venerdì 3 dicembre 2021) Aleksander Aamodt Kilde vince il secondo super-G maschile di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Il norvegese si impone con il tempo di 1’10?26 e torna così alla vittoria dopo l’infortunio. Seconda posizione a soli tre centesimi dal vincitore per Marco Odermatt, dominatore del super-G di giovedì. A completare il podio è il padrone di casa Travis Ganong, che paga 37 centesimi di ritardo da Kilde. In difficoltà invece gli azzurri, lontani dalle posizioni che contano e con ritardi molto importanti. Di seguito l’ordine di arrivo e la classifica della gara. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA I CONVOCATI azzurri IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Aleksander Aamodtil secondo-G maschile di, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Il norvegese si impone con il tempo di 1’10?26 e torna così alla vittoria dopo l’infortunio. Seconda posizione a soli tre centesimi dal vincitore per Marco Odermatt, dominatore del-G di giovedì. A completare il podio è il padrone di casa Travis Ganong, che paga 37 centesimi di ritardo da. In difficoltà invece glidalle posizioni che contano e con ritardi molto importanti. Di seguito l’ordine di arrivo e ladella gara. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA I CONVOCATIIL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ...

