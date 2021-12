Sci alpino, Prize Money Ranking: Sofia Goggia risale nella classifica dei premi. Quanti soldi hanno guadagnato? (Di sabato 4 dicembre 2021) Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Lake Louise ed è risalita nel “Prize Money Standing”, la classifica dei premi economici stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali. Il trionfo ottenuto sulle nevi canadesi, dove è andata in scena una prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino, ha permesso alla Campionessa Olimpica di portare a casa 45.000 franchi svizzeri (circa 43.350 euro). La bergamasca occupa ora il quarto posto nella speciale graduatoria con all’attivo 46.200 franchi (circa 44.500 euro), appena alle spalle della slovena Andreja Slokar (56.350 franchi, circa 54.300 euro). La statunitense Mikaela Shiffrin comanda con 130.700 franchi (circa 126.000 euro), precedendo la slovacca Petra Vlhova ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)ha vinto la discesa libera di Lake Louise ed è risalita nel “Standing”, ladeieconomici stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali. Il trionfo ottenuto sulle nevi canadesi, dove è andata in scena una prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci, ha permesso alla Campionessa Olimpica di portare a casa 45.000 franchi svizzeri (circa 43.350 euro). La bergamasca occupa ora il quarto postospeciale graduatoria con all’attivo 46.200 franchi (circa 44.500 euro), appena alle spalle della slovena Andreja Slokar (56.350 franchi, circa 54.300 euro). La statunitense Mikaela Shiffrin comanda con 130.700 franchi (circa 126.000 euro), precedendo la slovacca Petra Vlhova ...

