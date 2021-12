Sci alpino, Mattia Casse: “Ho ancora molto margine e voglio fare una bella gara” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Mattia Casse ha chiuso al nono posto il primo dei superG di Beaver Creek. Il piemontese, che rientrava in Coppa del Mondo, dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare tutta la scorsa stagione, è stato il migliore degli azzurri in una gara dominata dallo svizzero Marco Odermatt, che ha rifilato distacchi molto pesanti a tutti gli avversari. Una prestazione deludente per la squadra azzurra, proprio con il solo Casse a salvarsi. Dominik Paris è uscito nella parte alta, rischiando anche molto dopo aver inforcato una porta. A punti ci è andato poi Matteo Marsaglia, ventisettesimo al traguardo, mentre hanno chiuso molto lontani gli altri italiani e tra questi anche Christof Innerhofer, a quasi tre secondi dal vincitore. Qualche piccolo rimpianto per Casse al ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha chiuso al nono posto il primo dei superG di Beaver Creek. Il piemontese, che rientrava in Coppa del Mondo, dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare tutta la scorsa stagione, è stato il migliore degli azzurri in unadominata dallo svizzero Marco Odermatt, che ha rifilato distacchipesanti a tutti gli avversari. Una prestazione deludente per la squadra azzurra, proprio con il soloa salvarsi. Dominik Paris è uscito nella parte alta, rischiando anchedopo aver inforcato una porta. A punti ci è andato poi Matteo Marsaglia, ventisettesimo al traguardo, mentre hanno chiusolontani gli altri italiani e tra questi anche Christof Innerhofer, a quasi tre secondi dal vincitore. Qualche piccolo rimpianto peral ...

