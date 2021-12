Sci alpino, Kilde beffa Odermatt di 3 centesimi nel secondo superG a Beaver Creek. Male gli azzurri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Aleksander Aamodt Kilde si sblocca e conquista la prima vittoria della stagione. Il norvegese si è imposto nel secondo superG di Beaver Creek, togliendo la possibilità del bis a Marco Odermatt, che ha visto sfumare il successo per soli tre centesimi. Kilde ha fatto la differenza nel tratto finale, recuperando tre decimi all’elvetico. Festa anche per i padroni di casa con il podio dell’americano Travis Ganong, terzo a 37 centesimi dal vincitore. Quarto e quinto gli austriaci Matthias Mayer (ieri secondo) e Vincent Kriechmayr, rispettivamente staccati di 92 e 95 centesimi. Altra buona gara di Alexis Pinturault, con il francese che ha limitato i danni in ottica classifica generale, chiudendo al sesto ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Aleksander Aamodtsi sblocca e conquista la prima vittoria della stagione. Il norvegese si è imposto neldi, togliendo la possibilità del bis a Marco, che ha visto sfumare il successo per soli treha fatto la differenza nel tratto finale, recuperando tre decimi all’elvetico. Festa anche per i padroni di casa con il podio dell’americano Travis Ganong, terzo a 37dal vincitore. Quarto e quinto gli austriaci Matthias Mayer (ieri) e Vincent Kriechmayr, rispettivamente staccati di 92 e 95. Altra buona gara di Alexis Pinturault, con il francese che ha limitato i danni in ottica classifica generale, chiudendo al sesto ...

