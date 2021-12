Sci alpino, Goggia: “Vittoria strabiliante, sorpresa del grande vantaggio” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima cosa che mi aspettavo era di vincere con un vantaggio del genere“. Queste le prime parole di Sofia Goggia dopo la meravigliosa Vittoria nella discesa libera di Lake Louise 2021, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. “Oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze, farlo con un distacco del genere è veramente strabiliante. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente” ha proseguito la bergamasca, che ha letteralmente dominato la gara. RISULTATI DISCESA LAKE LOUISE 2021 “Sicuramente si può ancora migliorare ma è un bell’inizio – ha proseguito l’azzurra -. Sentivo che mi stavo portando dietro tanta velocità. Ad un certo punto sono stata costretta a frenare prima del curvone per poi accelerare, ho preso ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima cosa che mi aspettavo era di vincere con undel genere“. Queste le prime parole di Sofiadopo la meravigliosanella discesa libera di Lake Louise 2021, valevole per la Coppa del Mondo di sci. “Oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze, farlo con un distacco del genere è veramente. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente” ha proseguito la bergamasca, che ha letteralmente dominato la gara. RISULTATI DISCESA LAKE LOUISE 2021 “Sicuramente si può ancora migliorare ma è un bell’inizio – ha proseguito l’azzurra -. Sentivo che mi stavo portando dietro tanta velocità. Ad un certo punto sono stata costretta a frenare prima del curvone per poi accelerare, ho preso ...

