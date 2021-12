Sci alpino, classifica italiane vincenti in Coppa del Mondo: Sofia Goggia suona la 12ma sinfonia, -4 dalla testa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sofia Goggia ha dominato la discesa libera di Lake Louise e ha così conquistato la sua dodicesima vittoria nella Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa olimpica si è imposta con oltre un secondo di vantaggio sulle avversarie, sciorinando una classe cristallina sulle nevi canadesi. La bergamasca è risultata impeccabile nel primo appuntamento stagionale nella sua specialità prediletta e parte col piede giusto nell’annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La detentrice della Sfera di Cristallo di specialità sale dunque a quota 12 sigilli in Coppa del Mondo: 9 in discesa libera, 3 in superG. La 29enne rafforza il quarto posto nella classifica delle italiane più vincenti della ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha dominato la discesa libera di Lake Louise e ha così conquistato la sua dodicesima vittoria nelladeldi sci. La campionessa olimpica si è imposta con oltre un secondo di vantaggio sulle avversarie, sciorinando una classe cristallina sulle nevi canadesi. La bergamasca è risultata impeccabile nel primo appuntamento stagionale nella sua specialità prediletta e parte col piede giusto nell’annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La detentrice della Sfera di Cristallo di specialità sale dunque a quota 12 sigilli indel: 9 in discesa libera, 3 in superG. La 29enne rafforza il quarto posto nelladellepiùdella ...

