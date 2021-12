Scandalo su Raidue | si scatena lo sdegno dopo l’ultima diretta | “36 secondi vergognosi”

Leggi su specialmag

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il pubblico diè scandalizzato dalle scelte poco oneste fatte dalla regia e dalla redazione. Commenti durissimi per la trasmissione Forti polemiche per la trasmissione (Youtube)La notizia era già nell’aria da un po’ e, nonostante i tentativi di ammodernamento e cambiamento dei temi, la conclusione è arrivata: è ora di chiudere i battenti. Se, però, la chiusura di un programmatanti anni di servizi è quasi fisiologica e, quindi, accettabile da parte degli affezionati telespettatori, la modalità con cuiha gestito questa chiusura non è affatto piaciuta, ottenendo forti critiche sui social. Leggi anche >>> Milly Carlucci pronta a prendersi Rai 1, proposta pazzesca: si parte a gennaio? Quelli che: se bastano 36per chiudere una vita Luca e Paolo a Quelli Che (Raiplay)Si sapeva: a ...