Scandalo plusvalenze, Chiellini: "quando si parla di Juventus ogni indagine viene amplificata per un milione"

La Juventus si prepara per la partita di campionato contro il Genoa, ma il pensiero è inevitabilmente rivolto allo Scandalo plusvalenze. E' andata in scena un'altra perquisizione per individuare la 'carta Cristiano Ronaldo', un documento sulla cessione del portoghese. Sull'argomento ha deciso di parlare anche Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport: "le indagini? Lasciano il tempo che trovano. Dopo i titoloni bisogna saper aspettare. quando si parla di Juventus ogni indagine viene amplificata per un milione. Bisogna essere responsabili e non fare niente di straordinario che non sappiamo fare, semplicemente metterci l'impegno e dare amore alla squadra, ai tifosi e ..."

