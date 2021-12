Santa Marinella, 200mila euro per il rifacimento di via delle Colonie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Santa Marinella – Reperiti dal bilancio comunale ben 200 mila euro che permetteranno all’amministrazione comunale di Santa Marinella di ultimare le opere di rifacimento di via delle Colonie. “Nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale – spiega il sindaco Pietro Tidei – è stata approvata una importantissima delibera ovvero una variazione di bilancio che ci ha permesso di reperire la somma necessaria per procedere alla definitiva asfaltatura di via delle Colonie che finalmente potrà tornare a doppio senso di marcia. Questa cifra ci permetterà inoltre di creare anche dei parcheggi che saranno realizzati anche in parte sui terreni adiacenti all’ ex Cantinone Questi ultimi interventi giustamente molto attesi e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)– Reperiti dal bilancio comunale ben 200 milache permetteranno all’amministrazione comunale didi ultimare le opere didi via. “Nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale – spiega il sindaco Pietro Tidei – è stata approvata una importantissima delibera ovvero una variazione di bilancio che ci ha permesso di reperire la somma necessaria per procedere alla definitiva asfaltatura di viache finalmente potrà tornare a doppio senso di marcia. Questa cifra ci permetterà inoltre di creare anche dei parcheggi che saranno realizzati anche in parte sui terreni adiacenti all’ ex Cantinone Questi ultimi interventi giustamente molto attesi e ...

Advertising

Marylan11392188 : Ma na Santa Marinella se poteva fa, o no? #XF2021 #xfactor2021 @XFactor_Italia - Peppe_FN : IO ME NE SONO ACCORTO A SANTA MARINELLA IO E TE SIAMO UN PIANETA E UNA STELLA AHHHH Sono ancora in modo Sanremo ???? #XF2021 - Giovanni_Caf : A Santa Marinella! A casa de mi socera. - edmrng : @didoprimo Dai però santa marinella………….. - centrovelico3v : Foto appena pubblicata @ Santa Marinella -