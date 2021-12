Sanitari senza vaccino, raffica di controlli: 281 nei guai. I casi in Toscana e Umbria (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il vaccino anticovid è già obbligatorio per diverse categorie, in particolare per chi svolge professioni Sanitarie e per gli operatori di interesse Sanitario . E i controlli non mancano. Tante, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilanticovid è già obbligatorio per diverse categorie, in particolare per chi svolge professionie e per gli operatori di interesseo . E inon mancano. Tante, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Si è presentato all'hub vaccinale con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori sanitari e… - Agenzia_Ansa : Si è presentato all'hub vaccinale di Biella con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori san… - Adnkronos : #Covid, scoperti 281 medici e sanitari al lavoro senza #vaccino: l'operazione del Nas. - Imgdalmondo : BIELLA - Si è presentato all'hub vaccinale con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori sani… - padreperez12 : RT @rtl1025: ?? Si è presentato all'hub vaccinale con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori sanitari e ottenere il… -