San Pio, ventuno i ricoveri per covid: dimesso un paziente sannita (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Restano ventuno i pazienti ricoverati al "San Pio" di Benevento: quindici sanniti e sei residenti in altre province. Attualmente ci sono undici persone presso il reparto di pneumologia/ sub intensiva e dieci presso malattie infettive. Nelle ultime ventiquattro ore si è registrata la dimissione di un paziente sannita che ha superato il contagio da coronavirus. Questo il quadro diramato dall'ospedale: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

