San Giorgio del Sannio: Iannucci non è più il direttore sportivo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiStefano Iannucci annuncia che non è più il direttore sportivo dell’Asd San Giorgio del Sannio. Di seguito la nota da lui diffusa: “Da qualche settimana si è conclusa una breve pagina della mia vita che posso definire intensa e particolare. Intensa per il ruolo che per la prima volta in vita mia ho avuto l’onore di ricoprire, ovvero quello da direttore sportivo dell’Asd San Giorgio del Sannio 1965 e particolare in quanto vissuta in maniera altalenante. Nonostante tutto, questa esperienza mi ha fortificato, non essendomi mai perso d’animo nonostante le tante difficoltà incontrate e le tante critiche ricevute”. “E dunque, ringrazio tutti: il presidente, i calciatori e soprattutto mister Zeoli e il suo staff che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiStefanoannuncia che non è più ildell’Asd Sandel. Di seguito la nota da lui diffusa: “Da qualche settimana si è conclusa una breve pagina della mia vita che posso definire intensa e particolare. Intensa per il ruolo che per la prima volta in vita mia ho avuto l’onore di ricoprire, ovvero quello dadell’Asd Sandel1965 e particolare in quanto vissuta in maniera altalenante. Nonostante tutto, questa esperienza mi ha fortificato, non essendomi mai perso d’animo nonostante le tante difficoltà incontrate e le tante critiche ricevute”. “E dunque, ringrazio tutti: il presidente, i calciatori e soprattutto mister Zeoli e il suo staff che ...

