Samsung Galaxy A13 5G ufficiale negli USA, potrebbe arrivare da noi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Samsung Galaxy A13 5G è stato appena presentato negli Stati Uniti (debutterà presto sul mercato tramite gli operatori locali AT&T e T-Mobile), per poi essere commercializzato anche in altri Paesi, in salsa internazionale. Come riportato da ‘SamMobile‘, parliamo di un ottimo entry-level, con schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Non manca il notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale, con sensore singolo da 5MP (apertura f/2.0). Il device prende le mosse dal processore MediaTek Dimensity 700 (CPU octa-core), con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore dispone di un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità, sempre da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) IlA13 5G è stato appena presentatoStati Uniti (debutterà presto sul mercato tramite gli operatori locali AT&T e T-Mobile), per poi essere commercializzato anche in altri Paesi, in salsa internazionale. Come riportato da ‘SamMobile‘, parliamo di un ottimo entry-level, con schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Non manca il notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale, con sensore singolo da 5MP (apertura f/2.0). Il device prende le mosse dal processore MediaTek Dimensity 700 (CPU octa-core), con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore dispone di un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità, sempre da ...

Advertising

techworldaleant : La serie Samsung Galaxy Note 20 ottiene la terza versione beta di One UI 4 con diverse correzioni di bug - telefoninonet : Galaxy Note20: Samsung rilascia la beta 3 della One UI 4.0 - PuntoCellulare : Al via oggi la nuova promozione natalizia Samsung, che offre in regalo un Galaxy Chromebook Go a tutti coloro che a… - telefoninonet : Samsung Galaxy Note 10: ha senso acquistarlo nel 2021? - Digital_Day : La funzionalità è già disponibile ed è valida per i possessori degli smartphone Pixel 6, Pixel 6 Pro e per i Samsun… -