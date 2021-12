Salmone e vermi morti | il test su 20 prodotti | ecco che cosa finisce in tavola a Natale

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si avvicina il, "regno" delaffumicato, almeno in Italia. E dunque, soprattutto in questo periodo, risulta particolarmente rilevante uno studio condotto dalla rivista tedesca Öko-che haato 20 confezioni diaffumicato, 15 di animali cresciuti in vasca e cinque selvatici, ossia pescati in mare. Come riporta ilfattoalimentare.it, "ilconsidera in primo luogo la questione della tracciabilità . Secondo la rivista, i fornitori hanno saputo documentare l'intera catena di approvvigionamento per ilproveniente dagli allevamenti, situati in Norvegia, Irlanda e Scozia. Analoga valutazione positiva viene data alla tracciabilità delselvatico, rispetto al quale tutti hanno saputo ricostruire il percorso fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Salmone vermi

Analoga valutazione positiva viene data alla tracciabilità delselvatico, rispetto al quale ... piccolimorti non visibili a occhio nudo, che comunque non determinano problemi di salute ...Per ild'allevamento era previsto un test in più che riguardava i residui di antibiotici, altri medicinali e pesticidi, per ilselvaggio uno per i nematodi, cioè piccoliche ...Il salmone affumicato si mangia sempre, ma l’abitudine di consumarlo è diffusa soprattutto durante le feste di Natale e Capodanno. In questo periodo in particolare, quindi, a molti consumatori piacere ...Un nuovo test sul salmone d'allevamento e selvaggio ci mostra ancora una volta come questo prodotto sia del tutto insostenibile ...