Salerno | furgone s’incendia al Parco Pinocchio VIDEO

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Poco dopo le ore 13.30 unsi è incendiato proprio nella curva della rotatoria del, quella che da Ponte Rouen immette il traffico veicolare su via Eugenio Caterina e su via Prudente. Praticamente subito si è bloccata la circolazione su tutto il quadrante: fino a Fratte da un lato, sul rione Carmine dall’altro e anche nel pressi della cittadella giudiziaria. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118, i Carabinieri ed una pattuglia della Polizia Municipale. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora. Delè rimasto solo l’abitacolo. Tutto il resto è andato in fumo. Foto di Giovanni D’Ambrosio L'articolo proviene da Anteprima24.it.