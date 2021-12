Salerno, arte in vetrina per superare il lockdown (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ridare libertà all’arte e recuperare l’autonomia artistica dopo la chiusura del lockdown, con una formula di prudenza, evitando il contatto diretto. È l’obiettivo dell’iniziativa “arte in vetrina” che si terrà dal 7 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 nelle vetrine dei negozi di Salerno che si riempiranno delle opere d’arte di 39 artisti salernitani che hanno aderito alla manifestazione. L’iniziativa è stata promossa dalla CAPIT– associazioni e circoli di promozione sociale, a cura di Antonio Angieri, con la direzione artistica di Laura Bruno. Ogni artista ha scelto uno o più negozi, sia centrali che periferici, dove ha portato una propria opera d’arte, dal disegno, illustrazione, pittura, alla ceramica o scultura. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ridare libertà all’e recuperare l’autonomia artistica dopo la chiusura del, con una formula di prudenza, evitando il contatto diretto. È l’obiettivo dell’iniziativa “in” che si terrà dal 7 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 nelle vetrine dei negozi diche si riempiranno delle opere d’di 39 artisti salernitani che hanno aderito alla manifestazione. L’iniziativa è stata promossa dalla CAPIT– associazioni e circoli di promozione sociale, a cura di Antonio Angieri, con la direzione artistica di Laura Bruno. Ogni artista ha scelto uno o più negozi, sia centrali che periferici, dove ha portato una propria opera d’, dal disegno, illustrazione, pittura, alla ceramica o scultura. ...

